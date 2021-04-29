Мнение: Зачем нужны фейерверки

Развлечением в 21-м веке фейерверки быть уже не могут. Задирать голову в небо, чтобы смотреть на примитивные геометрические фигуры, просто нелепо. Примитивная заставка старого монитора даст 100 очков вперёд самому изощрённому фейерверку. Это когда-то давно, в 19-м веке, люди с большим интересом слушали мелодии шарманок и глядели на цветные стёклышки калейдоскопов. Современную пресыщенную публику никакой фейерверк уже не заинтересует: современной публике предлагают массу куда как более увлекательных зрелищ.

Социальная составляющая у фейерверков по-прежнему сильна. Чтобы собраться компанией, тем более на улице, тем более всей семьёй, нужен повод. Запуск фейерверков отлично структурирует время, превращая бесцельную прогулку в осмысленное мероприятие. У компании появляется и задача, и тема для обсуждения, и даже какое-никакое развлечение в процессе.

Ещё важнее статусность фейерверков. Во-первых, огонь и взрывы — это круто, потому что они ассоциируются со свирепостью и военным делом. Во-вторых, фейерверк стоит денег. Запустить небольшую ракету — всё равно что сжечь крупную купюру. Такое сжигание денег — классический способ подтверждения своего статуса. На айфонах, которые и сами являются классическим примером статусного потребления, была программа «Я богат», которая стоила 1000 долларов, но при этом не делала ровным счётом ничего. Её покупали, так как она повышала статус владельца: выкидывать 1000 долларов на бесполезную ерунду будет не каждый. Аналогичным образом работают и фейерверки. Все понимают, что фейерверки должны быть дорогими: как минимум не дешевле, чем у соседа, который запускает со своей семьёй фейерверки на другом конце двора.

По тем же причинам запускает фейерверки и государство. Помните, в Илиаде:

«…Между тем гекатомбную славную жертву

Вкруг алтаря велелепного стройно становят ахейцы,

Руки водой омывают и соль и ячмень подымают».

Гекатомба — это 100 быков. Греки привели к алтарю 100 быков и закололи их во славу Аполлона. Механика здесь такая: быки стоят денег, уничтожить сразу 100 быков — это очень круто и статусно. Так как греки убивали быков в честь Аполлона, тем самым статус повышался не у греков, а именно у Аполлона. Получив от греков подарок в виде повышения статуса, Аполлон оказывал им ответную любезность.

Фейерверки и салюты — современная форма варварского жертвоприношения. Когда государство заказывает салют в честь какого-нибудь события, оно поднимает тем самым статус этого события. Ближайший крупный салют будет 9 мая — наше государство потратит значительную сумму, чтобы подчеркнуть важность нашей великой победы, и чтобы выразить уважение всем тем, кто воевал в эти 4 страшных года на нашей стороне.

На всякий случай отмечу, что изложил сейчас не свою оригинальную теорию, но хорошо известные в кругу социологов и экономистов факты. Любопытных ещё раз отсылаю за подробностями к классической книге Торстейна Веблена, «Теория праздного класса».