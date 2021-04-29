Компания Honda представила новый седан Civic 2022 года

Японский бренд Honda официально представил обновленный седан Honda Civic.

Предложенный экземпляр имеет более спортивный дизайн кузова. Кроме того, впервые производитель применили цифровую приборную панель, а также в салоне установили увеличенный дисплей мультимедийной системы. Кроме того, достоинством седана Civic называют 12 динамиков, которые создают качественный звук акустической системы.

Вместе с тем для повышенной надежности автомобиль имеет усиленные подушки безопасности, а также систему предотвращения столкновений. Под капотом Civic установлен 2-литровый двигатель на 158 л.с., а также появится модификация с 1,5-литровым агрегатом на 180 л.с. мощности. Стоимость японский новинки пока не озвучена.