Компания Honda представила новый седан Civic 2022 года
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Японский бренд Honda официально представил обновленный седан Honda Civic.
Предложенный экземпляр имеет более спортивный дизайн кузова. Кроме того, впервые производитель применили цифровую приборную панель, а также в салоне установили увеличенный дисплей мультимедийной системы. Кроме того, достоинством седана Civic называют 12 динамиков, которые создают качественный звук акустической системы.
Вместе с тем для повышенной надежности автомобиль имеет усиленные подушки безопасности, а также систему предотвращения столкновений. Под капотом Civic установлен 2-литровый двигатель на 158 л.с., а также появится модификация с 1,5-литровым агрегатом на 180 л.с. мощности. Стоимость японский новинки пока не озвучена.
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