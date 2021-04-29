«Дико смешно»: Дарья Мороз прокомментировала постельную сцену в сериале «Медиатор»

В середине месяца на платформе START вышел новый сериал под названием «Медиатор». Актриса Дарья Мороз сыграла в нем женщину Веру, ставшую жертвой отношений с абьюзером. Экс-супруга Константина Богомолова пояснила о том, как снимались постельные сцены для этого проекта.

Дарья Мороз, несмотря на более 80 работ в кино, призналась, что такая роль досталась ей впервые. По словам актрисы, Вера – человек, истерзанный жизнью. Она обвиняет мир во всех грехах, хотя сама является «персонажем вулканического типа, который играет роль овечки». Дарья Мороз рассказала, что ее героиня – психопат и жесткий человек, который прекрасно манипулирует людьми. Ей было тяжело перевоплощаться, так как после таких ролей артисты «болеют морально».

Знаменитости не привыкать сниматься в постельных сценах, но в «Медиаторе» это было не сложно. Дарья Мороз рассказала, что в этот момент происходило множество курьезов. Например, во время эпизода секса с актером Андрем Бурковским ее положили на стол. Главному герою с огромной «каской», к которой присоединена камера, необходимо было показать интим с Верой «своими глазами». В результате, партнер Дарья Мороз практически ничего не видел в этот момент, а ему еще нужно было нащупать ее талию. По словам актрисы, это было «дико смешно».