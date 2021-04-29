 

Перечислены пять способов защиты от деменции

29.04.2021, 11:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врачи назвали пять ключевых способов, которые снизят риск развития деменции. Изменения в мозге начинают происходить за 20-30 лет до постановки диагноза.
Для поддержания здоровья головного мозга важна физическая нагрузка. Вместо лифта рекомендуется подниматься по лестнице, необходимо гулять пешком, выполнять кардио-упражнения.

Для формирования новых клеток мозга важна социальная коммуникация. Общение с другими людьми очень важно, оно приводит к продуцированию гормонов, в частности, окситоцина.

Важное значение имеет и качественный сон. Во время ночного отдыха происходит очищение организма, это положительно сказывается на работе всех органов. Медики советуют спать не менее 7-9 часов в сутки.

Риск развития деменции снижается, благодаря здоровому питанию. Врачи советуют есть небольшими порциями несколько раз в день. Необходимо минимизировать количество сахара и восстановить водный баланс.

Нейрохирурги рекомендуют постоянно познавать что-то новое. Например, можно посещать различные мастер-классы, читать интересные книги, учить иностранные языки.

Источник: www.eatthis.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.01 / Мнение: Казанский феномен

27.08 / Мнение: Причиной пожара на УДК “Боном Ричард” был поджог

27.10 / Диетолог Юлия Хохолкова назвала ухудшающие течение COVID-19 продукты

30.07 / Жестокая расправа над женщиной на глазах у детей под Челябинском попала на видео

26.07 / Нет предела совершенству: Крисси Тейген собирается вновь сделать операцию на груди

08.12 / Умер последний министр обороны СССР

19.07 / Еще две истории о пришельцах в магазинах

16.04 / «Извините, Эрдоган не признал Крым»

05.12 / В Шушенском закончилось водяное перемирие

01.02 / Эксперты назвали пять бюджетных автомобилей в России в феврале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика