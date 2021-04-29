Перечислены пять способов защиты от деменции
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Врачи назвали пять ключевых способов, которые снизят риск развития деменции. Изменения в мозге начинают происходить за 20-30 лет до постановки диагноза.
Для поддержания здоровья головного мозга важна физическая нагрузка. Вместо лифта рекомендуется подниматься по лестнице, необходимо гулять пешком, выполнять кардио-упражнения.
Для формирования новых клеток мозга важна социальная коммуникация. Общение с другими людьми очень важно, оно приводит к продуцированию гормонов, в частности, окситоцина.
Важное значение имеет и качественный сон. Во время ночного отдыха происходит очищение организма, это положительно сказывается на работе всех органов. Медики советуют спать не менее 7-9 часов в сутки.
Риск развития деменции снижается, благодаря здоровому питанию. Врачи советуют есть небольшими порциями несколько раз в день. Необходимо минимизировать количество сахара и восстановить водный баланс.
Нейрохирурги рекомендуют постоянно познавать что-то новое. Например, можно посещать различные мастер-классы, читать интересные книги, учить иностранные языки.
Источник: www.eatthis.com
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