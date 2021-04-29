Актриса Лариса Удовиченко призналась, что окончательно разочаровалась в мужчинах

Ларисе Удовиченко суждено было исполнить заветную мечту матери, которая грезила об актерской профессии. В одном из интервью знаменитость призналась, что после трех замужеств в мужчинах она разочаровалась.

На свет будущая звезда появилась в Одессе. В детстве посещала театральный кружок и профессионально занималась гимнастикой, но в 15 лет, снявшись в первом фильме, выбрала актерскую стезю. Училась Лариса Удовиченко во ВГИКе, а знаменитой актриса стала в 1979 году. Сегодня в фильмографии звезды свыше 120 кинолент.

Несмотря на огромный успех в профессии, исполнительнице роли Маньки-Облигации не очень повезло с личной жизнью. Ее первый брак был фиктивным, так юной одесситке требовалась приписка в Москве. Спустя пару месяцев она развелась, хотя избранник был не прочь сделать отношения настоящими. Во второй раз Лариса Удовиченко пошла в ЗАГС с Андреем Эшпаем. Актриса не смогла ужиться с режиссером, который изводил ее своей ревностью. Третьим супругом стал бизнесмен Геннадий Болгарин, от которого артистка родила дочь. Идиллия в семейных отношениях длилась несколько лет, после чего муж начал проигрывать деньги в казино. К ней начали приходить кредиторы, которые требовали расплатиться за возлюбленного. Она подала на развод, и с тех пор рядом с ней не было видно спутника жизни.

66-летняя актриса призналась, что по натуре является слишком влюбчивой. В ее жизни всегда присутствовали прекрасные мужчины-партнеры. Лариса Удовиченко пошутила, что «кого она только не любила», так как не мыслит себя без этого светлого чувства.

Источник: www.eg.ru