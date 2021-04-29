 

Актриса Лариса Удовиченко призналась, что окончательно разочаровалась в мужчинах

29.04.2021, 11:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ларисе Удовиченко суждено было исполнить заветную мечту матери, которая грезила об актерской профессии. В одном из интервью знаменитость призналась, что после трех замужеств в мужчинах она разочаровалась.
На свет будущая звезда появилась в Одессе. В детстве посещала театральный кружок и профессионально занималась гимнастикой, но в 15 лет, снявшись в первом фильме, выбрала актерскую стезю. Училась Лариса Удовиченко во ВГИКе, а знаменитой актриса стала в 1979 году. Сегодня в фильмографии звезды свыше 120 кинолент.

Несмотря на огромный успех в профессии, исполнительнице роли Маньки-Облигации не очень повезло с личной жизнью. Ее первый брак был фиктивным, так юной одесситке требовалась приписка в Москве. Спустя пару месяцев она развелась, хотя избранник был не прочь сделать отношения настоящими. Во второй раз Лариса Удовиченко пошла в ЗАГС с Андреем Эшпаем. Актриса не смогла ужиться с режиссером, который изводил ее своей ревностью. Третьим супругом стал бизнесмен Геннадий Болгарин, от которого артистка родила дочь. Идиллия в семейных отношениях длилась несколько лет, после чего муж начал проигрывать деньги в казино. К ней начали приходить кредиторы, которые требовали расплатиться за возлюбленного. Она подала на развод, и с тех пор рядом с ней не было видно спутника жизни.

66-летняя актриса призналась, что по натуре является слишком влюбчивой. В ее жизни всегда присутствовали прекрасные мужчины-партнеры. Лариса Удовиченко пошутила, что «кого она только не любила», так как не мыслит себя без этого светлого чувства.

Источник: www.eg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.10 / Убивающие взглядом

15.10 / Ларису Гузееву в прямом эфире обматерила участница шоу

09.07 / Ахеджакова вспомнила опасения мамы Ефремова, что ее сына посадят в тюрьму

09.12 / В рамках программы по колонизации Луны «Роскосмос» построит на спутнике колонию общего режима

19.07 / Личное: Не пора ли вам домой?

03.12 / Более трети детей переносят SARS-Cov-2 бессимптомно – канадское исследование

24.08 / Мнение: Новость на минуту

09.03 / В продолжении «Дяди Стёпы» советского милиционера заменит полицейская Степанида

26.11 / Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию получила литературную премию «Большая книга»

23.07 / Юлия Снигирь поделилась впечатлениями от просмотра сериала “Чики”: И хохотала, и ревела

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика