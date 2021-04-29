Мнение: Приватизация войны в Афганистане



Американский спецназ замаскированный под афганцев для миссий по вербовке.

Байден не прекращает войну в Афганистане, он приватизирует ее: спецназ, подрядчики Пентагона, разведчики останутся

Более 18 000 подрядчиков Пентагона остаются в Афганистане, в то время как официальные войска насчитывают 2500 человек. Джо Байден выведет эту небольшую группу солдат, оставив после себя спецназ США, наемников и разведчиков – приватизируя и сокращая масштабы войны, но не прекращая её.

14 апреля президент Джо Байден заявил, что прекратит самую долгую войну в США и выведет американские войска из Афганистана в 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года. К этому времени также будет выведено более 6000 военнослужащих НАТО.

"Война в Афганистане никогда не была делом разных поколений," – сказал Байден во время своего выступления в Зале договоров Белого дома, где президент Джордж Буш объявил о начале войны в октябре 2001 года. – На нас напали. Мы шли на войну с ясными целями. Мы достигли этих целей. Бен Ладен мертв, а Аль-Каида деградировала в Афганистане, и пришло время прекратить войну навсегда. "

Утверждение Байдена о том, что он прекращает вечно войну, вводит в заблуждение. Как сообщала The New York Times, США останутся после формального ухода американских войск с "затейливым сочетанием тайных Сил специальных операций, подрядчиков Пентагона и тайных разведчиков". Их миссия будет заключаться в том, чтобы "найти и атаковать наиболее опасные угрозы Аль-Каиды или исламского государства, заявили нынешние и бывшие американские чиновники".

Газета "Таймс" далее сообщила, что Соединенные Штаты располагают группировкой авиабаз в районе Персидского залива, а также в Иордании и крупной штаб-квартирой в Катаре, которая может служить стартовой площадкой для дальних бомбардировщиков или вооруженных беспилотников в Афганистане.

Мэтью Хох, ветеран боевых действий с ограниченными возможностями, ушедший из Госдепартамента в 2009 году в знак протеста против войны, заявил, что подлинный мирный процесс в Афганистане "зависит от иностранных сил, покидающих Афганистан".

Кроме того, Хох сказал: "Независимо от того, покидают ли 3500 признанных американских войск Афганистан, Американские военные по-прежнему будут присутствовать в виде тысяч солдат спецназа и сотрудников ЦРУ в Афганистане и вокруг него, через десятки эскадрилий пилотируемых штурмовиков и беспилотников, дислоцированных на сухопутных базах и на авианосцах в регионе, и сотнями крылатых ракет на кораблях и подводных лодках. "

Бессмысленность заявления президента Байдена становится очевидной, когда мы считаем, что Пентагон нанимает более семи подрядчиков на каждого военнослужащего или военнослужащую в Афганистане, что больше, чем один подрядчик на каждого служащего или служащую десять лет назад.

Согласно отчету министерства обороны, по состоянию на январь в Афганистане оставалось более 18 000 контрактников, а официальная численность военнослужащих сократилась до 2500 человек.

Эти итоги отражают стратегию правительства США по передаче войны на аутсорсинг в пользу частных наемнических корпораций, а также как средство дистанцирования войны от общественности и предотвращения инакомыслия, так как относительно немногие американцы непосредственно страдают от нее. Большинство наемников являются бывшими военными ветеранами, хотя в процентном отношении они являются гражданами третьих стран, которым выплачивается скудная заработная плата за выполнение военных обязанностей.

Одной из крупнейших компаний наемников является DynCorp International of Falls Church Virginia, которая по состоянию на 2019 год получила более 7 миллиардов долларов в виде государственных контрактов на обучение афганской армии и управление военными базами в Афганистане.

С 2002 по 2013 год DynCorp получала 69 процентов всего финансирования Госдепартамента. Журнал Forbes назвал его "одним из больших победителей Иракской и Афганской войн" – проигравшими оказались почти все остальные.

Планом стратегии США в Афганистане является секретная война 1959-1975 годов в Лаосе, где ЦРУ работало с сотнями гражданских подрядчиков, которые летали на самолётах-споттерах, управляли наземными базами и управляли радиолокационными станциями в гражданской одежде, одновременно поднимая собственную частную армию среди хмонгов для борьбы с прокоммунистическим Патхет Лао.

ЦРУ и силы специального назначения вновь попытались завербовать племенные элементы в Афганистане и, как и в Лаосе, оказались вовлеченными в межплеменную и сектантскую вражду.

На протяжении многих лет боевики спецназа США также обучают афганские силы безопасности в качестве прокси-армии и проводят миссии по захвату и убийствам, которые могут продолжаться – несмотря на формальный вывод войск.

Республиканский ястреб Джим Инхофе изложил план Байдена по выводу войск, заявив, что это было "опрометчивое и опасное решение. Произвольные сроки, скорее всего, подвергнут опасности наши войска, поставят под угрозу весь достигнутый нами прогресс и приведут к гражданской войне в Афганистане – и создадут питательную среду для международных террористов. "

Вдобавок следует отметить, что это оборонный лоббист. Он инвестировал в акции ведущего производителя вооружений Raytheon в то же время он призывал увеличить оборонный бюджет в качестве председателя сенатского комитета по вооружённым силам.

Оценка Инхофа является ошибочной, поскольку, среди прочих причин, США не достигли большого прогресса за 19 лет войны (Талибан, по мнению Совета по международным отношениям, сильнее, чем в любой момент с 2001 года, и контролирует примерно пятую часть Афганистана), и Афганистан никогда не был действительно питательной средой для международных террористов.

Угонщики 9/11 в основном прибыли из Саудовской Аравии, и талибы согласились передать Усаму бен Ладена международному суду после терактов 9/11, которые они никогда не поддерживали. Афганская война будет продолжаться бесконечно не из-за угрозы терроризма – которая усиливается американским военным присутствием – а потому, что Соединенные Штаты не уступят позиции в регионе.

США объявили о намерении сохранить по крайней мере две военные базы в Афганистане после официального сокращения численности войск и создав более 1000 баз во время войны.

Дядя Сэм также любит минеральное богатство афганцев. В 2007 году геологическая служба США обнаружила почти 1 триллион долларов в месторождениях полезных ископаемых, включая огромные жилы железа, меди, кобальта, золота и важнейших промышленных металлов, таких как литий, который используется при производстве батарей для ноутбуков и сотовых телефонов.

В внутренней записке Пентагона говорилось, что Афганистан может стать "Саудовской Аравией лития".

В 2001 году, когда США впервые вторглись в Афганистан, они находились в процессе расширения своей военной инфраструктуры в Центральной Азии. Афганистан предоставил ключевой путь к этому новому "нефтяному эльдорадо," в котором содержится до 200 миллиардов баррелей нефти – примерно в 10 раз больше, чем в Северном море, и треть всех запасов Персидского залива.

Афганистан в то время также ценился как ключевое место для нефтепровода, который будет транспортировать нефть из Центральной Азии в Индийский океан в обход России.



Планы нефтепровода через Афганистан

В 1990-х годах южная калифорнийская нефтяная компания Unocal начала предпринимать шаги по строительству трубопровода, даже ухаживая за талибами. В 2018 году был разрушен новый проект трубопровода, поддерживаемый Соединенными Штатами, который будет перевозить нефть из Туркменистана в северную Индию.

Самый большой страх правящего истеблишмента США заключается в том, что полный уход США из Афганистана может привести к тому, что США потеряют возможность противодействовать в регионе своим основным геополитическим соперникам, Китаю и России.

Китай недавно увеличил свою торговлю и инвестиции в Афганистан, с которым он граничит, и стремился развивать более тесные отношения с афганским правительством и Талибаном. Тем временем Россия вновь открыла культурный центр в Кабуле в 2014 году, восстановила заброшенный советский центр дружбы, расширила штат посольства, увеличила экономические инвестиции и предоставила афганскому правительству 10 000 автоматов Калашникова.

Москва также поддержала афганские жилищные проекты и воспользовалась контактами в Кабуле, чтобы возобновить связи с этническими посредниками на Севере, спокойно ухаживая за талибами.

Как сообщалось в предыдущей статье журнала "CovertAction Magazine", нынешнее афганское правительство во главе с Ашрафом Гани во многом является творением США. Ее военные финансируются Соединенными Штатами из расчета около 4 млрд. долл. США в год. Эта поддержка будет продолжаться – если Конгресс не прекратит ее – наряду с крупномасштабными американскими программами иностранной помощи, которые составляют почти 1 миллиард долларов в год.

США хотят удержать Гани у власти или заменить его другим доверенным лицом, которое может помочь ему выиграть геополитическую конкуренцию с Россией и Китаем, мало чем отличающуюся от "великой игры" XIX века между Великобританией и царской Россией.

Джереми Кузмаров

https://thegrayzone.com/2021/04/16/biden-afghanistan-war-privatizing-contractors/ – оригинал на английском

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