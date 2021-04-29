 

“Стала, кажется, личным врагом Путина”. Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

29.04.2021, 11:21, Новости дня
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Он отметил, что сеть начала работать в 2017 году в Санкт-Петербурге, с тех пор Волков и Навальный объехали десятки регионов страны и дважды смогли сохранить штабы “в очень тяжелых условиях”.

“С тех пор сеть штабов стала, кажется, личным врагом [президента России Владимира] Путина. И третий удар, увы, оказался смертельным. Сохранение ее работы в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг. Мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация”, – подчеркнул Волков.

Он заявил, что соратники Навального не опускают руки и верят, что четыре года напряженной работы прошли не зря. По словам Волкова, благодаря работе штабов в регионах России выросли серьезные перспективные политики.

“Мы их с гордостью и радостью отпускаем в свободное плавание. Некоторые региональные штабы не готовы к этому и закроются, но большинство продолжат работу как самостоятельные, независимые региональные общественно-политические движения во главе с сильными лидерами. Мы не сможем их финансировать больше. Мы не сможем помогать с дизайном или с IT-решениями. Мы не будем ставить им задачи. Но они сами отлично справятся”, – уверен Волков.

https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/4024272440928692

Контекст:Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.
Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.
В случае признания организаций экстремистскими их сотрудников и тех, кто их финансирует, могут привлечь к уголовной ответственности. Российские СМИ будут обязаны при упоминании организаций указывать их экстремистский статус.
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов 19 апреля сообщил, что дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”.
17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).
Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца. В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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