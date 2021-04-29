Вице-премьер-министр Федоров: Государство устроено так, что не позволяет платить большие зарплаты работающим на него людям

“Нам достаточно выделенных [бюджетом] денег для того, чтобы функционировать и развивать продукты. Государство устроено таким образом, что не позволяет платить большие зарплаты работающим на него людям. Часто вопрос не в бюджете и количестве денег, а в юридической конструкции. Конечно, денег не хватает и, я считаю, наши работники должны зарабатывать лучше. Но сейчас, даже если нам дадут еще денег, мы не сможем платить большие зарплаты. Это вопрос реформы всей госслужбы. Мы им не занимаемся, потому что это не наша зона ответственности, но надеемся на изменения”, – сказал министр.

По его словам, госслужащим еще нужно заслужить право на большие зарплаты.

“Наша задача – благодаря энтузиазму людей, которые хотят внести свой вклад в развитие государства, все успеть за несколько лет. Я надеюсь, состоится реформа госслужбы, сократится число министерств, чиновников, больше денег останется в бюджете и можно будет обеспечить лучшую мотивацию и зарплату. Но на данный момент это еще нужно заслужить – государство столько лет неэффективно работало, что кому-то приходится выполнять социальную миссию”, – отметил Федоров.

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Контекст:По данным Государственной службы статистики Украины в марте 2021 года, средняя зарплата украинцев выросла по сравнению с февралем и составила 13 612 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 тыс. грн). “По сравнению с февралем размер средней номинальной заработной платы вырос на 8,5%, а за последние 12 месяцев (по отношению к марту 2020 года) – на 18,9%”, – отметили в госслужбе.

Самая низкая официальная зарплата была зафиксирована в сфере временного размещения и организации питания – 7749 грн. Самая высокая – 25 504 грн – в сфере информации и телекоммуникаций.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2%, до 4723 грн. С 1 сентября она составляла 5 тыс. грн и повысилась до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года.

Как сообщал министр финансов Сергей Марченко, в 2021 году зарплаты украинских педагогов вырастут на четверть – больше, чем у других бюджетников.

По данным Государственного центра занятости на 1 апреля, средний размер зарплаты в вакансиях ведомства составлял 8 тыс. грн.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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