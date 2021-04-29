 

Pfizer анонсировала выпуск таблеток от COVID-19 до конца года

29.04.2021, 11:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Препарат является частью класса лекарств под названием ингибитор протеазы, который предотвращает репликацию вируса в клетках. Такие лекарства применяются для лечения ВИЧ и гепатита C.

В Pfizer надеются, что препарат поможет и против новых штаммов коронавируса. До лета компания обещает  поделиться хорошими новостями, сказал Бурла.

Глава Pfizer добавил, что это лекарство позволит пациентам лечиться дома. Бурла надеется, что регулятор США  одобрит использование препарата  для подростков. 

Контекст:Pfizer начала тестировать на людях препарат PF-07321332 от COVID-19 в виде таблеток в марте. Pfizer также тестирует противовирусный препарат PF-07304814, который вводится внутривенно. Его планируют использовать при лечении пациентов с более тяжелой формой заболевания – тех, которых уже госпитализировали.
Вакцина BNT162b2 производства Pfizer/BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее зарегистрировали и применяют в ряде стране, в частности в Великобритании, Канаде, США, Швеции, Швейцарии, Евросоюзе, Израиле.
31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет. Вскоре после этого заявления Израиль сообщил о намерении вакцинировать подростков препаратом BNT162b2.
Вакцина Pfizer/BioNTech зарегистрирована в Украине с 23 февраля. Первую партию из 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX доставили в Украину 16 апреля. Прививки этим препаратом собираются начать с 18 апреля в домах престарелых.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.09 / Вернувшимся из-за границы школьникам разрешили не сдавать тест на COVID-19

11.10 / Семьи обманутых дольщиков из Хабаровска получили ключи от квартир

06.07 / Цены на нефть изменились разнонаправленно на неопределенности с восстановлением спроса

07.03 / В Виннице автомобиль столкнулся с поездом

05.09 / Трамп: Сербия и Косово договорились о нормализации экономических связей

23.11 / Стало известно о тайном визите Нетаньяху в Саудовскую Аравию

26.06 / Уникальный подводный лазерный резак покажут на форуме «Армия-2020»

20.12 / Daily Telegraph – символичный удар Биг-Бена ознаменует выход Великобритании из ЕС

02.03 / Подозреваемый в убийстве семьи под Нижним Новгородом оказался гражданином Узбекистана

29.11 / Умер сыгравший Дарта Вейдера в оригинальных «Звездных войнах» актер Дэвид Проуз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика