Pfizer анонсировала выпуск таблеток от COVID-19 до конца года

Препарат является частью класса лекарств под названием ингибитор протеазы, который предотвращает репликацию вируса в клетках. Такие лекарства применяются для лечения ВИЧ и гепатита C.

В Pfizer надеются, что препарат поможет и против новых штаммов коронавируса. До лета компания обещает поделиться хорошими новостями, сказал Бурла.

Глава Pfizer добавил, что это лекарство позволит пациентам лечиться дома. Бурла надеется, что регулятор США одобрит использование препарата для подростков.

Контекст:Pfizer начала тестировать на людях препарат PF-07321332 от COVID-19 в виде таблеток в марте. Pfizer также тестирует противовирусный препарат PF-07304814, который вводится внутривенно. Его планируют использовать при лечении пациентов с более тяжелой формой заболевания – тех, которых уже госпитализировали.

Вакцина BNT162b2 производства Pfizer/BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее зарегистрировали и применяют в ряде стране, в частности в Великобритании, Канаде, США, Швеции, Швейцарии, Евросоюзе, Израиле.

31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет. Вскоре после этого заявления Израиль сообщил о намерении вакцинировать подростков препаратом BNT162b2.

Вакцина Pfizer/BioNTech зарегистрирована в Украине с 23 февраля. Первую партию из 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX доставили в Украину 16 апреля. Прививки этим препаратом собираются начать с 18 апреля в домах престарелых.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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