 

“Таинственное исчезновение автомобиля”. Галкин впервые опубликовал хранящееся в архиве семейное видео

29.04.2021, 11:20, Новости дня
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“Из неопубликованного. Лизе 2,5 года”, – написал он.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчики прокомментировали видео.

“Таинственное исчезновение автомобиля. Почему все детки в этом возрасте любят машинки?” – написала ann_nikolya.

“Чудо, а не ребенок”, – заявила lena_veselovskaya.

Контекст:Лиза – дочь Галкина от российской певицы Аллы Пугачевой. С ней в браке шоумен живет с 23 декабря 2011 года. Роман артистов начался в 2008-м.
У Лизы есть брат Гарри. Дети – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет. Детей выносила и родила суррогатная мать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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