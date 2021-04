Принятие изменений в Земельный кодекс – шаг к прозрачному рынку земли – посольство США в Украине

“Принятие законопроекта № 2194 является критическим шагом на пути к открытому и прозрачного рынка сельскохозяйственной земли”, – отметили в твите.

По мнению дипломатов, закон будет способствовать децентрализации и устранять возможности для коррупции.

The Rada’s adoption of draft law #2194 is a critical step towards an open and transparent agricultural land market. When enacted, the law advances decentralization and removes opportunities for corruption. Draft laws #2195, #3205 are important measures still awaiting Rada action.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 29, 2021

Контекст:Верховная Рада на заседании 28 апреля приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проект закона “О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений”. Часть нардепов скандировали “Ганьба”, пока шло финальное голосование.

На сайте Верховной Рады указано, что этот закон предусматривает реформирование системы управления в сфере земельных отношений и “снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству”.

Тимошенко, которая комментировала ряд последних правок, поддержанных парламентариями, заявила, что “в зале обслуживается преступление, которое даст возможность продавать особо ценные земли”, и что людей “фактически обезземеливают”.

Законопроект №2194 – один из двух, необходимых для завершения земельной реформы. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Следующий за ним в повестке дня парламента проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. К нему уже подали (.pdf) более 700 правок.

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки).

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

