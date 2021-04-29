 

В Германии заявили о возможном участии РФ в переходе ФРГ к возобновляемым источникам энергии

29.04.2021, 11:16, Новости дня
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Переход Германии к устойчивым возобновляемым источникам энергии, включая энергию ветра, солнца и водородное топливо, возможен при тесном сотрудничестве с Россией, сообщил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Альтмайер заявил, выступая на открытии 13-й Российско-Германской сырьевой конференции, проходящей в онлайн-формате, что «нам потребуются устойчивые возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, зеленый водород», и «это мы можем сделать вместе с Россией (…) внедрять и обеспечивать крупнопромышленное использование», передает ТАСС.

Он добавил, что «в РФ прекрасные условия для этого».

Ранее РФ предрекли мировое лидерство в производстве «зеленого» водорода. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Россия заменит природный газ на топливо будущего.



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