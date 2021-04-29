 

Минобороны КНР заявило протест из-за вмешательства эсминца ВМС США в учения ВМС НОАК

29.04.2021, 11:16, Новости дня
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Эсминец ВМС США «Джон Маккейн» помешал проведению учений соединения кораблей Народно-освободительной армии Китая во главе с авианосцем «Ляонин», Китай выразил протест США в связи с инцидентом, сообщил официальный представитель минобороны КНР старший полковник У Цянь.

«Отряд кораблей ВМС НОАК во главе с авианосцем «Ляонин» проводил обычные учения в соответствующей акватории. Американский эсминец «Джон Маккейн» непрерывно осуществлял ближнюю разведку китайского соединения, грубо мешал учениям и создавал серьезную угрозу безопасности кораблей и экипажей обеих сторон, его действия носили крайне дурной характер», – передает ТАСС слова представителя минобороны Китая.

«Министерство обороны КНР уже сделало строгое представление американской стороне в связи с этим инцидентом», – добавил представитель ведомства.

Напомним, в среду начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что американский флот находится недалеко от Тайваня на случай активных действий в отношении острова со стороны Китая.



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