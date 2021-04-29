Предложение Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане назвали пиар-ходом: Забалтывает самое важное

Украинский лидер пояснил, что Ватикан – это идеальное место для диалога о мире. В интервью итальянской газете La Repubblica Владимир Зеленский отметил, что город-государство является незаинтересованной стороной, не преследует конкретные экономические или политические цели.

Политолог Александр Охрименко считает слова главы государства “пиар-ходом”. Он напомнил, что Ватикан никогда не пытался вмешаться в ситуацию на юго-востоке Украины. “А ведь предложение должно исходить со стороны хозяев площадки, разве нет?”, – поинтересовался эксперт.

Охрименко заявил, что вопрос о месте встречи лидеров Украины и России вытеснил саму повестку. По его словам, Зеленский пытается “заболтать самое важное” – о чем именно он будет беседовать с коллегой. Специалист обратил внимание, что Киев использует нечеткие формулировки, говоря о темах встречи.

Эксперт также назвал наиболее подходящие города для переговоров по Донбассу. Президенты могли бы встретиться в Хельсинках или Женеве. Охрименко добавил, что неплохим местом мог бы стать Париж. “Эммануэль Макрон и Ангела Меркель наверняка не возражали бы против такого варианта”, – заключил он.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры глав России и Украины будут касаться только двусторонних отношений. Он подчеркнул, что тему Донбасса Владимир Зеленский должен обсуждать с лидерами ЛНР и ДНР.