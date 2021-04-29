Репетиция парада Победы в Москве пройдет ночью

В Москве началась подготовка к проведению парада Победы 9 мая. Первая репетиция парада пройдёт ночью 29 апреля.

Репетиция состоится на Красной площади. Несмотря на то, что она начнётся лишь в 22:00, уже с 17:30 будут перекрыты улицы, рядом с которыми будут проходить колонны военной техники. Движение будет ограничено в некоторых районах в центре, на западе и северо-западе столицы, передаёт RT.