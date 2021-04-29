Лукерья Ильяшенко, Ян Гэ, Александра Ревенко и другие на презентации в ЦУМе

Результатом совместного творчества бренда и художника стала лимитированная серия кастомизированных мягких чехлов для солнцезащитных очков Ray-Ban. Первыми оценить коллекцию пришли Ян Гэ, Лукерья Ильяшенко, Александра Ревенко, Мари Коберидзе, Виталий Козак, Гладстон Махиб, Александра Маниович и другие.

Ян Гэ Александра Ревенко Лукерья Ильяшенко Ассоль и STВ рамках коллаборации Перкин создал целую историю, в которой чехол приобретает новый смысл. Задавшись вопросом, что оберегает очки и сохраняет их целостность, Вова придумал загадочного персонажа, который “обитает на чехле, защищает и запирает его в надежный замок из своих ручек-кулисок”. По словам художника, его герой “улыбается и радуется, зная, что каждый доверяет ему такую ответственность. Он также готов к тому, чтобы в любой момент разомкнуть свой надежный замок со словами “Твой выход! Будь собой!”.

Работая над принтом, я хотел отразить не привычную для всех защитную функцию очков от ультрафиолетового излучения, а суперсилу, которую они дарят человеку. Надевая очки, каждый в моменте приобретает уверенность в себе, которая удваивается благодаря верному другу на чехле. Обнимая своими ручками-кулисками, он мотивирует тебя наслаждаться моментом и действовать, оставляя любые сомнения позади! – отмечает Перкин.

Вова Перкин Гладстон Махиб Александра Маниович Петр Романов Юлия Квин и Мари Коберидзе Виталий Козак Снежина Кулова Валерия Дергилева