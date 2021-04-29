Марка Geely показала тизеры нового поколения седана Emgrand

Китайская компания Geely поделилась тизерным изображения новой модели, которая базируется на Geely Coolray.

Эксперты указали, что новинка выйдет на рынок под названием Emgrand, тогда как пока транспортное средство проходит под кодовым индексом SS11. Автомобиль имеет привлекательный салон, о чем свидетельствуют соответствующие снимки. На которых можно рассмотреть интерьер.

Кроме того, по представленным тизерам очевидно, что автомобиль имеет аккуратные линии кузова, а также улучшенную переднюю часть. Вместе с тем новый экземпляр не получит внушительного дорожного просвета, что придает более агрессивный вид автомобилю. Пока разработчики не раскрывают никаких других параметров новой модели.