 

Кроссовер Hyundai Creta нового поколения снова сфотографирован в России

29.04.2021, 10:36, Новости дня
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Обновленный кроссовер Hyundai Creta показали на очередных рендерах.

Данные фотографии основаны на шпионских снимках, которые рассекречивали в процессе проведения дорожных испытаний. В свою очередь, кроссовер Hyundai Creta доступен на индийском рынке с прошлого года. Теперь же производитель анонсировал возможность начала продаж на российском рынке. Предполагается, что модель оснащена более современным кузовом, однако ожидать уникальных отличий от предшественника не приходится.

Вместе с тем в компании пока не раскрывают технические характеристики нового кроссовера Hyundai Creta, но не исключено, что для российской версии предложат более усовершенствованные силовые агрегаты.



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