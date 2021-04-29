 

Ученые назвали дозировку витаминов для облегчения симптомов COVID-19

29.04.2021, 10:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Итальянские исследователи рассказали, как облегчить симптомы коронавируса простыми и доступными средствами. Правильная дозировка витаминов поможет избежать тяжелого протекания COVID-19.
Итальянские исследователи исследовали симптоматику коронавирусной инфекции, целью экспертов было найти оптимальную методику для облегчения проявления опасного недуга. Как оказалось, с помощью добавления в рацион витаминных средств можно снизить риски тяжелых последствий инфицирования.

В первую очередь, заболевшему COVID-19 человеку необходимо принимать витамины D и C, также нуждается организм пациентов и в насыщении мелатонином и цинком. По словам профессора медицины Сальваторе Коррао, важна также дозировка препаратов. Положительный эффект достигается в случае приема аскорбиновой кислоты в количестве не более двух грамм. Ее исследователи называют отличным антиоксидантом, помогающим организму бороться с болезнями. Витамин D рекомендуется употреблять по 50000 МЕ за раз, причем эту дозу можно растянуть на месяц или принять одноразово.

Важно восполнить в организме и дефицит мелатонина, оптимальная дозировка этого гормона, по заверению медиков, колеблется в пределах шести-десяти миллиграммов. Следуя простым советам и правильно используя подобные добавки, как пишет «Политэксперт», можно избежать тяжелого протекания коронавируса.

Источник: politexpert.net



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / Мнение: Как избивают в Белоруссии

27.04 / Мнение: Доступность госуслуг, нечитаемость законов и сложность легального бизнеса

15.10 / Депутат Госдумы назвал главное препятствие для интеграции России и Белоруссии

23.08 / «Слезу вытерла и пошла работать»

11.07 / Доктор Мясников озвучил несколько советов по организации в будущем борьбы с коронавирусом

28.08 / Лукашенко объяснил свое появление на публике с оружием

21.08 / Кирстен Данст прокомментировала свое появление на предвыборном плакате Канье Уэста

23.12 / Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова исполнила роль в сериале для взрослых

03.11 / Что хорошего сделал Трамп для России: Агент Дональд

13.12 / OnePlus 9 5G появился на больших живых фото за четыре месяца до анонса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика