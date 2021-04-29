Ученые назвали дозировку витаминов для облегчения симптомов COVID-19

Итальянские исследователи рассказали, как облегчить симптомы коронавируса простыми и доступными средствами. Правильная дозировка витаминов поможет избежать тяжелого протекания COVID-19.

Итальянские исследователи исследовали симптоматику коронавирусной инфекции, целью экспертов было найти оптимальную методику для облегчения проявления опасного недуга. Как оказалось, с помощью добавления в рацион витаминных средств можно снизить риски тяжелых последствий инфицирования.

В первую очередь, заболевшему COVID-19 человеку необходимо принимать витамины D и C, также нуждается организм пациентов и в насыщении мелатонином и цинком. По словам профессора медицины Сальваторе Коррао, важна также дозировка препаратов. Положительный эффект достигается в случае приема аскорбиновой кислоты в количестве не более двух грамм. Ее исследователи называют отличным антиоксидантом, помогающим организму бороться с болезнями. Витамин D рекомендуется употреблять по 50000 МЕ за раз, причем эту дозу можно растянуть на месяц или принять одноразово.

Важно восполнить в организме и дефицит мелатонина, оптимальная дозировка этого гормона, по заверению медиков, колеблется в пределах шести-десяти миллиграммов. Следуя простым советам и правильно используя подобные добавки, как пишет «Политэксперт», можно избежать тяжелого протекания коронавируса.

Источник: politexpert.net