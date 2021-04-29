 

Врач рассказал, как на жизнь детей влияет их очередность появления в семье

29.04.2021, 10:30, Разное
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По словам врача Тристана Коллазо, на дальнейшую жизнь детей влияет то, с какой очередностью они появились в семье. Терапевт считает, что в зависимости от этого ребенок выбирает для себя разные роли.
Тристан Коллазо уверен, что тот, кто первым родится в семье, будет более ответственным, чем остальные дети. При этом, в будущем такой старший наследник станет перфекционистом. Чаще всего именно первенца родители оберегают и воспитывают тщательнее всего, стараясь соблюдать все рекомендации и правила.

Второй ребенок обычно ощущает конкуренцию, что помогает ему добиться больших успев в жизни. Дети, которые появляются на свет между старшими и младшими, чувствуют себя хуже остальных наследников. Как пишет издание Newinform, ссылаясь на мнение терапевта, ребенок, родившийся намного позже, чем остальные дети, ощущает себя в семье единственным. Это обусловлено тем, что старшие уже достаточно самостоятельные и взрослые.



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