Татьяну Брухунову раздражают блогеры, которые «бесконечно ноют»

В своем микроблоге Instagram Татьяна Брухунова призналась, что ее раздражают некоторые блогеры, позволяющие себе «бесконечно ныть». Супруга Евгения Петросяна не понимает, зачем люди сливают в Сеть негатив на незнакомых им подписчиков.

Татьяна Брухунова рассказала, что три года назад она была подписана на человек десять блогеров-миллионников. В результате, сейчас она следит только за двумя, так как навязчивая реклама и бесконечные гивы других начали раздражать. Во время беременности жена юмориста также отписалась от всех «яжематерей». Она не понимает, зачем женщины публикуют снимки детских фекалий, спрашивают о болезнях детей у «диванных экспертов», а также рассуждают о прививках.

На данный момент в подписках Татьяны Брухуновой появились несколько стилистов, у которых более 500 тысяч фолловеров. Все остальные профили, которые ей интересны – это «малыши» с количеством подписчиков от 100 до 150 тысяч. Супруга Евгения Петросяна предпочитает следить за блогерами, которые создают интересный, наполненный эстетикой контент. Она убеждена, что скоро эпоха «миллионников» пройдет, особенно, если большинство фолловеров у таких людей изначально были куплены или накручены.