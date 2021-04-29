Вилкул докладывал Суркову о результатах парламентских выборов в 2014 году. СМИ опубликовали перехват разговора

Сурков в ходе беседы поздравил Вилкула “с хорошим результатом”, экс-нардеп сказал, что они еще воюют, потому что соперники “пытаются украсть пять округов”.

Собеседники обсуждают дальнейший формат взаимодействия – по телефону или при личной встрече.

“Либо когда в Москве будешь, либо если я в Киеве окажусь. Позвоню заранее, если там будешь, пересечемся где-то. Хотя там все у вас будет под наблюдением, понятно. Либо где-то еще”, – отмечает собеседник Вилкула.

Он предлагает встречу в Баку или Ереване, отмечая, что мало куда может выехать за границу.

“Мне разницы нет. Слетаю куда угодно”, – отмечает Вилкул.

Собеседники договорились созвониться через неделю.

Контекст:26 октября 2014 года в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду. Явка составила 52%. “Оппозиционный блок” набрал 9,4% голосов избирателей.

25 февраля 2021 года издание “Цензор.НЕТ” опубликовало аудиозапись якобы разговора народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в захваченный Крым и обмен пленными на Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.

На записи, в частности, человек с голосом, похожим на голос Суркова, называет пророссийских террористов на Донбассе “эти наши там подопечные” и обещает помочь с обменом, а его собеседник заявляет, что заниматься вопросами освобождения пленных ему предложил нардеп от “Евросолидарности”, тогдашний президент Украины Петр Порошенко. В СБУ заявили, что изучают эти записи.

Сам Медведчук подтвердил, что в 2014 году обсуждал эти темы с российскими властями и что голос человека на записи похож на его голос, а был ли этот конкретный разговор, “не помнит и утверждать не может”.

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