 

После кадровых перестановок в “Нафтогазі” в США напомнили о необходимости уважать корпоративное управление

29.04.2021, 10:26, Новости дня
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“Уважение корпоративного управления, прозрачности и добросовестности при назначении персонала в энергетическом секторе – будь то правительство или государственные предприятия – является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам”, – написал он.

Respect for corporate governance, transparency, and integrity in energy sector personnel appointments – whether government or state-owned enterprises – is key to maintaining confidence in Ukraine’s commitment to reform.

— Ned Price (@StateDeptSpox) April 29, 2021

Контекст:28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”, на его место назначили Юрия Витренко, срок его полномочий – один год. Коболев заявил, что “об “увольнении” узнал из новостей” и не писал никаких заявлений.
Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В правительстве отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.
В “Нафтогазі України” назвали решение Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.
Витренко 16 февраля обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением уволить Коболева. Свое предложение он обосновал, в частности, показателями деятельности “Нафтогазу” в 2020 году: компания не выполнила утвержденный концепцией развития газодобывающей отрасли Украины план добычи в 2020 году 27,6 млрд м³ украинского газа. При этом утвержденный набсоветом “Нафтогазу” бизнес-план предусматривал добычу в указанном году только 14,9 млрд м³.
Коболев возглавлял “Нафтогаз” с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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