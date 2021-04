“За ней следили 12 автомобилей и один мотоцикл”. Чарльз Спенсер показал фото 20-летней принцессы Дианы

“Спасибо, что поделились. Это был конец 1980 года, мне было 16, и моя сестра забирала меня из колледжа на обед. За ней следили 12 автомобилей и один мотоцикл с бульварными журналистами. Честно говоря, этого достаточно, чтобы любой подросток выглядел таким же высокомерным, как [фронтмен британской группы The Smith’s] Моррисси”, – прокомментировал он публикацию.

Thanks for forwarding this: it was late 1980, I was 16, & my sister was taking me out from @Eton_College for lunch in @HindsHeadBray Her Mini Metro was followed by 12 cars & 1 motorbike of tabloid journalists. Enough to make any teenager look as disdainful as Morrissey, frankly. https://t.co/U46yYdLvj4

— Charles Spencer (@cspencer1508) April 27, 2021

Контекст:Чарльз Спенсер – младший брат первой супруги британского принца Чарльза, принцессы Дианы.

Она вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984).

В августе 1996 года супруги развелись.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года. Автомобиль, в котором она ехала со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

—