 

“Пять лет он совсем не выходил на улицу”. Билык рассказала о психически больном брате

29.04.2021, 10:26, Новости дня
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“Мы не хотели нигде об этом говорить. Мама очень не хотела. После ее смерти он остался один в квартире”, – рассказала исполнительница.

Билык отметила, что мужчина никогда не работал, поскольку не может.

“Он пять лет совсем не выходил на улицу. Я сейчас пытаюсь ему объяснить, что надо жить так, как люди, иметь семью”, – отметила она.

Певица добавила, что содержит больного родственника и высылает ему продукты. Ей помогает еще один брат – Юрий.

Говоря о страдающем от психиатрического недуга родственнике, певица расплакалась.

ВИДЕОВидео: Телеканал СТБ / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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