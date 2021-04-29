 

В Кабмине объяснили увольнение Коболева

29.04.2021, 10:26, Новости дня
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Показатели в отчете не отвечают тем, которые компания обязалась выполнить согласно финансовому плану. Вместо запланированных 11,5 млрд гривен прибыли “Нафтогаз” закончил прошлый год с 19 млрд грн убытков.

В “Нафтогазе” объяснили, что это связано с экономическим кризисом во всем мире и низкими ценами на газ в 2020 году. До рекордных показателей выросли суммы долгов за газ, который отпускался в рамках спецобязательств.

Коболев 28 апреля в Facebook написал, что гордится своей командой и опубликовал отчет за прошлый год.

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/10158420922263440

Контекст:28 апреля Кабинет Министров уволил Коболева с должности главы НАК “Нафтогаз України”. Он  написал, что узнал о своем увольнении из новостей.
Кабмин подтвердил, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В правительстве отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Коболева уволили с должности главы правления, на его место назначен Витренко, срок его полномочий – один год.
В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.
Витренко 16 февраля обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением уволить Коболева. Свое предложение он обосновал, в частности, показателями деятельности “Нафтогазу” в 2020 году: компания не выполнила утвержденный концепцией развития газодобывающей отрасли Украины план добычи в 2020 году 27,6 млрд м³ украинского газа. При этом утвержденный набсоветом “Нафтогазу” бизнес-план предусматривал добычу в указанном году только 14,9 млрд м³.
Коболев возглавлял “Нафтогаз” с марта 2014 года. В марте 2020 года контракт с ним продлили еще на четыре года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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