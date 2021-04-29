В Германии заявили о планах быстро ввести в строй «Северный поток – 2»

Германия заинтересована в надежных поставках газа из РФ в будущем и намерена быстро ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2», сообщил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (ХДС), открывая в онлайн-формате 13-й Российско-германский сырьевой форум.

«Мы, как Германия, заинтересованы в том, чтобы и в будущем получать надежные поставки газа из России, 40% потребностей ЕС в газе закрывается Россией, поэтому мы хотим быстро ввести в эксплуатацию новый газопровод «Северный поток – 2», – сказал Кречмер, передает РИА «Новости».

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что у США и Германии сохраняются разногласия из-за проекта газопровода «Северный поток – 2», Вашингтон считает проект «плохой сделкой». В МИД РФ заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению.

Тем временем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании.