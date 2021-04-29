 

В Германии заявили о планах быстро ввести в строй «Северный поток – 2»

29.04.2021, 10:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Германия заинтересована в надежных поставках газа из РФ в будущем и намерена быстро ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2», сообщил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (ХДС), открывая в онлайн-формате 13-й Российско-германский сырьевой форум.

«Мы, как Германия, заинтересованы в том, чтобы и в будущем получать надежные поставки газа из России, 40% потребностей ЕС в газе закрывается Россией, поэтому мы хотим быстро ввести в эксплуатацию новый газопровод «Северный поток – 2», – сказал Кречмер, передает РИА «Новости».

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что у США и Германии сохраняются разногласия из-за проекта газопровода «Северный поток – 2», Вашингтон считает проект «плохой сделкой». В МИД РФ заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению.

Тем временем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / Немецкий политик – Навальный — не повод обрывать диалог с Россией

30.06 / Рубль подешевел к доллару и евро

18.08 / Посол Беларуси в Словакии подал в отставку после заявления о поддержке массовых протестов у себя на родине

15.07 / Трамп: белые чаще гибнут от рук полиции

24.03 / В Одесской области умерла военнослужащая, которую недавно вакцинировали от COVID-19

17.09 / Зеленский потребовал больше показательных «посадок» на Украине

24.12 / В Одессе 19-летняя с ножом напала на незнакомца. Она была недовольна просьбой воспользоваться ее телефоном – полиция

02.10 / Макрон призвал ЕС «обозначить красные линии» для России

04.03 / Политолог: Волонтеры могут стать новыми лицами в будущей Госдуме

23.12 / В Украине могут ввести новые штрафы за нарушение самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика