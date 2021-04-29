Мужчину убили во время магического ритуала в Астрахани

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в убийстве знакомого в Астрахани во время оккультного ритуала, информирует СК.

«Следственными органами СК по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в убийстве ранее пропавшего местного жителя 1987 года рождения», – передает РИА «Новости» сообщение СК по Астраханской области.

По версии следствия, житель Астрахани решил исполнить оккультный ритуал, чтобы помириться с супругой. Для этого ему нужно было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города. Вечером 26 апреля мужчина позвал с собой знакомого, который недавно приехал из Красноярского края и они вместе пошли в лесополосу неподалеку от дороги «Кирпичный завод – Три Протока».

Во время выкапывания ямы 32-летний житель Красноярского края негативно высказался о данном обряде и супруге мужчины, они поссорились, а потом подрались. «В ходе драки подозреваемый не менее четырех раз ударил астраханца топором в область головы и шеи, а затем накрыл тело ветками и скрылся с места преступления», – говорится в пресс-релизе.

В настоящее время подозреваемый задержан. Установлено, что ранее он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве.

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