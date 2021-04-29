 

Мужчину убили во время магического ритуала в Астрахани

29.04.2021, 10:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в убийстве знакомого в Астрахани во время оккультного ритуала, информирует СК.

«Следственными органами СК по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, подозреваемого в убийстве ранее пропавшего местного жителя 1987 года рождения», – передает РИА «Новости» сообщение СК по Астраханской области.

По версии следствия, житель Астрахани решил исполнить оккультный ритуал, чтобы помириться с супругой. Для этого ему нужно было закопать их личные вещи в безлюдном месте за чертой города. Вечером 26 апреля мужчина позвал с собой знакомого, который недавно приехал из Красноярского края и они вместе пошли в лесополосу неподалеку от дороги «Кирпичный завод – Три Протока».

Во время выкапывания ямы 32-летний житель Красноярского края негативно высказался о данном обряде и супруге мужчины, они поссорились, а потом подрались. «В ходе драки подозреваемый не менее четырех раз ударил астраханца топором в область головы и шеи, а затем накрыл тело ветками и скрылся с места преступления», – говорится в пресс-релизе.

В настоящее время подозреваемый задержан. Установлено, что ранее он был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве.

Ранее москвичку уличили в ритуальном убийстве чужой собаки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.02 / Квиткова после недавнего отпуска на Мальдивах отправилась отдыхать в Египет

06.10 / Протестующие в Кыргызстане захватили здание парламента

08.12 / Украина получила от США вооружение на рекордные 510 млн долларов

06.09 / Под Ровно преподавательница вуза застрелила мужа и ранила 13-летнюю дочь, после чего пыталась покончить с собой

04.02 / Шизофрения является вторым по риску фактором смертности от COVID-19 – исследование

17.07 / VOAэкспресс 07162020

03.07 / Месси может уйти из “Барселоны”

15.02 / Пропавшую в Петербурге десятилетнюю девочку нашли мертвой

23.02 / Под санкции СНБО попала компания Хомутынника, на которую записан один самолет

26.12 / Каждый украинец заплатил по 3 тысячи гривен за долги Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика