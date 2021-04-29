 

Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят предложения о снижении экспорта гречки

29.04.2021, 10:22, Новости дня
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Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят в Минэкономразвития предложения о снижении экспорта гречки в 2021 году, следует из сообщений кабмина по итогам совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение стоимости социально значимых потребительских товаров, которое прошло под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречихи в текущем году. Минэкономразвития поручено рассмотреть данный вопрос на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции», – отмечается в сообщении правительства.

По итогам обсуждения Минсельхозу даны поручения продолжить работу по заключению контрактов на поставку белого сахара в России, а также совместно с Минпромторгом обеспечить отгрузку в торговые сети импортного белого сахара, поступающего в рамках установленной квоты, с предоставлением в правительство еженедельных отчетов о заключенных контрактах и поставках в сети.

В среду СМИ со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщили о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики. Сообщалось, что дисбаланс на рынок вносят и растущие поставки за границу. Комментируя сообщения, в Минсельхозе заявили, что объемы производства круп в РФ достаточны для удовлетворения спроса производителей и потребителей. 



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