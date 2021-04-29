В России запретят продавать сигареты с 23:00 до 8:00

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в федеральный закон «О порядке реализации табачной продукции».

Согласно документу, сигареты по тяжести последствий для организма приравниваются к крепким спиртным напиткам. По статистике МВД большинство бытовых преступлений совершались курильщиками, а на месте инцидентов обнаруживались окурки. Исходя из этого депутаты приняли решение ограничить продажу табачных изделий с 23:00 до 8:00.

Реализация табачных изделий в ночное время суток будет запрещена не только в точках розничной торговли и специализированных магазинах, но и в ночных клубах. За нарушение закона предусмотрены санкции в виде штрафа для покупателя в размере 5 тысяч рублей и продавца 30 тысяч рублей. В случае системности правонарушений контролирующие органы получат право обратиться в суд и остановить лицензию фирм и индивидуальных предпринимателей, не соблюдающих нормы законодательства.

Контролировать соблюдение закона поручат представителям правоохранительных органов, общественникам и волонтёрам. В Краснодарском крае и отдельных районах Ростовской области – казачьим дружинам. Также депутаты разрешили муниципалитетам и субъектам федерации вводить дополнительные ограничения на реализацию табачной продукции.

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