 

На руинах Содома и Гоморры обнаружили следы пребывания Петрова и Боширова

29.04.2021, 10:16, Разное
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Во время раскопок на руинах уничтоженных в XIII веке до н.э. городов Содома и Гоморры израильские археологи обнаружили служебное удостоверение, следы от ботинок и визитную карточку, принадлежащие гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову. Такое открытие сделала группа учёных из Хайфы.

Руины древних городов стали доступны для исследователей после обмеления Мёртвого моря, когда из-под воды показалось более 40 кв. километров культурного слоя. Цивилизация, погибшая в начале бронзового века от неизвестных причин, впервые упоминается в Библии. В настоящее время неизвестно, какую именно роль сыграли Петров и Боширов в гибели этих городов, однако в США уже заявили о недопустимости подобного вмешательства во внутренние дела Израиля и пригрозили введением новых санкций. По международным законам Петров и Боширов могут быть привлечены к уголовной ответственности за геноцид жителей Содома и Гоморры.

– Считается, что Господь покарал эти города из-за определённых действий их жителей. Какие это были действия – сейчас можно только догадываться. Однако все мы видели интервью Петрова и Боширова в эфире RT. Не приходится сомневаться, чем бы они могли заняться вечером после ознакомления со шпилями содомских соборов. Вполне возможно, что причиной случившегося стали именно эти двое, – заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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