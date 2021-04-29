Кейт Миддлтон и принц Уильям: представлены новые портреты пары к 10-й годовщине свадьбы

Новые портреты Кейт Миддлтон и принца Уильяма были опубликованы этой ночью в официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в Instagram. Публикация двух свежих снимков супругов приурочена к 10-й годовщине их свадьбы. Ровно 10 лет назад, 29 апреля 2011 года, Кейт Миддлтон и принц Уильям стали мужем и женой.

Снимок сделан на этой неделе в преддверии 10-й годовщины свадьбы герцога и герцогини,– так подписана публикация на странице герцога и герцогини Кембриджских в соцсети. Для съемки 39-летняя Кейт выбрала бюджетное нежно-голубое платье Ghost с цветочным принтом за 132 доллара. И это еще одна вещь, которую герцогиня надевает не впервые. Она появлялась в нем во время визита в Пакинстан в 2019 году. Супруг был одет в тон жене – на нем были брюки, рубашка и джемпер сдержанных синих оттенков. На обоих опубликованных снимках супруги счастливо улыбаются, и как отметили интернет-пользователи, “просто светятся от любви”.

Фото были сделаны ранее на этой неделе на территории резиденции герцога и герцогини Кембриджских, у Кенсингтонского дворца. Чести сфотографировать Кейт Миддлтон и принца Уильяма по такому приятному случаю удостоился британский фотограф Крис Флойд.

Флойд – опытный и именитый фотограф. За 30 лет своей профессиональной деятельности он делал съемки для таких глянцевых журналов как Vogue, Vanity Fair и Harpers Bazaar, занимался коммерческой фотографией – на его счету рекламные кампании для Apple, British Airways и Sony. Еще он – многократный лауреат престижной фотографической премии Тейлора Вессинга за портретную съемку. Крис рассказал СМИ, что был счастлив сфотографировать супругов в связи с памятной датой.

Я впервые посетил Кембридж, и ко мне обратились с просьбой сфотографировать герцога и герцогиню Кембриджских по случаю десятой годовщины их свадьбы. Было очень приятно провести с ними некоторое время в Кенсингтонском дворце, тем более что герцогиня – довольно увлеченный и сильный фотограф, – сказал фотограф. СМИ предполагают, что праздновать годовщину свадьбы Кейт Миддлтон и принц Уильям будут в узком семейном кругу из уважения к памяти недавно скончавшегося принца Филиппа.