 

Mitsubishi подняла цены на три модели в РФ в апреле 2021 года

29.04.2021, 9:42, Новости дня
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Японский автомобильный гигант Mitsubishi объявил об удорожании в РФ своих кроссоверов, внедорожников и пикапов.

Данная мера отмечена в отношении моделей Mitsubishi ASX, Pajero Sport и L200. В свою очередь, паркетник подорожал на 1,2% в базовой комплектации, тогда как дизельная версия продается на 2,1% дороже первоначальной стоимости. В свою очередь, самым дорогим оказался японский пикап Mitsubishi L200, который прибавил к основному ценник до 6%.

На данный момент сообщается, что за первый квартал японский автопроизводитель реализовал свыше 5,1 тысяч новых машин, однако этот показатель свидетельствует о падении продаж на 45%. Остальные подробности и прогнозы пока экспертами не сообщаются.



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