В РФ начались продажи хетчбэка Volkswagen Golf нового поколения

Немецкий автогигант Volkswagen объявил о начале приема заказов на модернизированный хетчбэк Volkswagen Golf в России.

В частности, покупателям одновременно предложены две модификации Exclusive и GTI, которые отличаются своими характеристиками. Начальная стоимость на немецкий хетчбэк составляет от 2,55 миллиона рублей, тогда как улучшенный экземпляр продается от 3,09 миллиона рублей. В версии Exclusive применили бензиновый мотор с отдачей 150 л.с. Также указано, что автомобиль доступен с турбированным агрегатом на 245 л.с.

Вместе с тем распознать новое исполнение хетчбэка не составит труда по головной оптике, ходовым огням, уникальной системе дальнего света. Во всех версиях применили эксклюзивные оттенки кузова, а также специальные бамперы.