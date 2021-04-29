 

В РФ начались продажи хетчбэка Volkswagen Golf нового поколения

29.04.2021, 9:42, Новости дня
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Немецкий автогигант Volkswagen объявил о начале приема заказов на модернизированный хетчбэк Volkswagen Golf в России.

В частности, покупателям одновременно предложены две модификации Exclusive и GTI, которые отличаются своими характеристиками. Начальная стоимость на немецкий хетчбэк составляет от 2,55 миллиона рублей, тогда как улучшенный экземпляр продается от 3,09 миллиона рублей. В версии Exclusive применили бензиновый мотор с отдачей 150 л.с. Также указано, что автомобиль доступен с турбированным агрегатом на 245 л.с.

Вместе с тем распознать новое исполнение хетчбэка не составит труда по головной оптике, ходовым огням, уникальной системе дальнего света. Во всех версиях применили эксклюзивные оттенки кузова, а также специальные бамперы.



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