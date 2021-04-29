Врач Бородулина рассказала, о каких болезней говорит изменение ногтей

Врач Кристина Бородулина в ходе интервью рассказала, о каких заболеваниях может говорить изменение ногтей. Чаще всего дает о себе знать ониходистрофия.

Этот термин является собирательным, к возникновению данной болезни приводит ряд факторов. Речь может идти о местных патологических процессах и общих инфекционных заболеваниях, патологиях внутренних органов, проблемах с кожей. При обследовании важно уделить внимание цвету ногтевой пластины, ее форме, прозрачности, доктор должен посмотреть на ее форму: выгнутую, плоскую, выпуклую. Также обращается внимание на поверхность ногтя, которая может быть матовой, ровной, гладкой.

Если ногтевая пластина является матовой и белой, то у человека может быть цирроз печени. Присутствие синего оттенка говорит о болезни Вильсона. Желтый цвет свидетельствует о желтухе, нарушенном лимфо-обращении. При болезни Аддисона и рентгеновском облучении наблюдается темно-коричневый оттенок. Пластина может становиться черной при тромбозе артерий и диабетической гангрене.

При воздействии на организм различных лекарственных препаратов цвет ногтевой пластины может меняться. Она становится тонкой в случае расстройства периферического кровообращения, наличия атеросклероза, варикоза, плоскостопия.

Источник: tvzvezda.ru