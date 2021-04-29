 

Врач Бородулина рассказала, о каких болезней говорит изменение ногтей

29.04.2021, 9:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Кристина Бородулина в ходе интервью рассказала, о каких заболеваниях может говорить изменение ногтей. Чаще всего дает о себе знать ониходистрофия.
Этот термин является собирательным, к возникновению данной болезни приводит ряд факторов. Речь может идти о местных патологических процессах и общих инфекционных заболеваниях, патологиях внутренних органов, проблемах с кожей. При обследовании важно уделить внимание цвету ногтевой пластины, ее форме, прозрачности, доктор должен посмотреть на ее форму: выгнутую, плоскую, выпуклую. Также обращается внимание на поверхность ногтя, которая может быть матовой, ровной, гладкой.

Если ногтевая пластина является матовой и белой, то у человека может быть цирроз печени. Присутствие синего оттенка говорит о болезни Вильсона. Желтый цвет свидетельствует о желтухе, нарушенном лимфо-обращении. При болезни Аддисона и рентгеновском облучении наблюдается темно-коричневый оттенок. Пластина может становиться черной при тромбозе артерий и диабетической гангрене.

При воздействии на организм различных лекарственных препаратов цвет ногтевой пластины может меняться. Она становится тонкой в случае расстройства периферического кровообращения, наличия атеросклероза, варикоза, плоскостопия.

Источник: tvzvezda.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Cамым дорогим плоским экраном оснащён наиболее дешёвый флагман Redmi K40

05.01 / Тилль Линдеманн два года назад спас Лолиту Милявскую от смерти

02.11 / Кислород не прошел госзакупку

23.08 / Придумывая военные угрозы, Лукашенко играет с огнем — аналитик Chatham House

02.01 / Реальное зверство

23.10 / На Первом канале посмеялись над выпивающим шампанское с Путиным Михалковым

30.03 / Классная жопа — к лету! – Личное мнение

10.02 / ВВП России эквивалентен ВВП всего лишь только одной провинции Гуандун в Китае – так почему же РФ признают мировой державой?

13.10 / Мнение: Киргизия снова осталась без премьер-министра

19.01 / В Кремле отреагировали на беспорядки в США: Проблемы налицо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика