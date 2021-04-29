 

Представлен неубиваемый смартфон Ulefone Armor 11 Pro с NFC и IP69K за 170 долларов

29.04.2021, 9:36, Разное
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Очередной неубиваемый смартфон с актуальными характеристиками представила китайская компания Ulefone. Armor 11 Pro оснащен модулем NFC и соответствует стандарту IP69K, при этом его стоимость составляет 170 долларов США.
Китайский бренд Ulefone известен своими стильными, технически оснащенными и снабженными высоким уровнем защиты смартфонами. Новый аппарат, который компания представила накануне, продолжает линейку Armor 11. Pro-версия получила не только поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения, но и ряд других опций. Традиционно гаджет соответствует высокому уровню защиты, новинка получила сертификаты IP68 и IP69K, а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810G.

Ударопрочный смартфон устойчив перед водой и пылью, однако на этом его плюсы не заканчиваются, это единственный защищенный девайс с 20-мегапиксельным модулем ночного видения. Блок основной камеры устройства состоит из пяти датчиков, главный из которых Sony IMX582 получил разрешение в 48 миллионов точек. Фронтальный фото-видео-сенсор в вырезе вверху посредине 6,1-дюймового дисплея соответствует 16 мегапикселям. По результатам тестирования приложением Speedtest, показал скорость загрузки данных в Ulefone Armor 11 5G достигает 500 Мбит/с, в выгрузки — до 106 Мбит/с.

Производительность и быстродействие аппарату обеспечивает однокристальная платформа Dimensity 800 5G MediaTek. Дополняет процессор 8-гигабайтный модуль оперативной памяти, а для хранения контента предусмотрен флэш-накопитель на 256 гигабайт. Долго работать может благодаря аккумулятору емкостью 5,2 тысячи мА•ч, который можно подзарядить 10-Ваттной беспроводной зарядкой. При этом стоимость защищенного смартфона составляет только 170 долларов США.

Источник: www.ixbt.com



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