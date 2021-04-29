 

“Смотрел порно и употреблял наркотики”: Стас Пьеха две недели жил в туалете

29.04.2021, 9:36, Разное
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Известный российский певец Стас Пьеха откровенно признался, как однажды две недели жил в туалете своей квартиры. Там он употреблял наркотики и смотрел порно. Этой информацией артист поделился в рамках в YouTube-проекте «Откройте, Давид!».
Стас Пьеха не стесняется говорить от наркозависимости. Он рад, что ему удалось избавиться от данной пагубной привычки. Журналисты продолжают спрашивать артиста о подробностях борьбы с этим пристрастием.

Шесть с половиной лет назад у Пьехи был пик потребления запрещенных веществ. Тогда он две недели жил у себя в туалете, закрывшись от жены. Выходил из уборной артист только ночью. В туалете у Пьехи стоял ноутбук и присутствовали наркотики. На тот момент ему казалось, что все необходимое у него имеется. В туалете певец много общался онлайн, писал каким-то девушкам, получал от них пикантные фото.

По словам исполнителя, у зависимых людей присутствует иное мышление. Им очень трудно раз и навсегда забыть о пагубной привычке. Наркозависимость Пьеха считает более серьезной проблемой, чем СПИД.

Источник: www.youtube.com



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