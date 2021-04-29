“Смотрел порно и употреблял наркотики”: Стас Пьеха две недели жил в туалете

Известный российский певец Стас Пьеха откровенно признался, как однажды две недели жил в туалете своей квартиры. Там он употреблял наркотики и смотрел порно. Этой информацией артист поделился в рамках в YouTube-проекте «Откройте, Давид!».

Стас Пьеха не стесняется говорить от наркозависимости. Он рад, что ему удалось избавиться от данной пагубной привычки. Журналисты продолжают спрашивать артиста о подробностях борьбы с этим пристрастием.

Шесть с половиной лет назад у Пьехи был пик потребления запрещенных веществ. Тогда он две недели жил у себя в туалете, закрывшись от жены. Выходил из уборной артист только ночью. В туалете у Пьехи стоял ноутбук и присутствовали наркотики. На тот момент ему казалось, что все необходимое у него имеется. В туалете певец много общался онлайн, писал каким-то девушкам, получал от них пикантные фото.

По словам исполнителя, у зависимых людей присутствует иное мышление. Им очень трудно раз и навсегда забыть о пагубной привычке. Наркозависимость Пьеха считает более серьезной проблемой, чем СПИД.

Источник: www.youtube.com