“Самое романтическое фото”. Герцоги Кембриджские устроили фотосессию к 10-й годовщине брака
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“10 лет”, – говорится в подписи к снимку.
Герцогиня Кембриджская запечатлена в блузе и юбке в голубых тонах с принтом цветов. Принц Уильям – в серо-голубом джемпере и джинсовой рубашке. Супруги позировали сидя в объятиях друг друга.
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“Самое романтическое фото”, – отметил подписчик _loveprincegeorge_.
Еще на одном фото супруги запечатлены стоя.
“Снято на этой неделе в преддверии 10-й годовщины свадьбы герцога и герцогини”, – говорится в посте.
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Контекст:Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась 29 апреля 2011-го.
За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.
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