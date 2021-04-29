 

Грузинская оппозиция признала «диктаторское правление Америки» в стране

29.04.2021, 9:28, Новости дня
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Один из лидеров грузинской оппозиции, председатель Лейбористской партии Шалва Нателашвили сообщил об установленном в стране «диктаторском правлении» США, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, такой «диктатуры» Грузия не переживала ни под владычеством персов, ни в период нахождения в Российской Империи.

«Посмотрите, какие указания раздает (посол США в Грузии) Келли Дегнан», – сказал он.

По словам лидера лейбористов, с послом США в Грузии «согласовывались» схемы фальсификаций выборов в парламент минувшей осенью и она их «визировала».

Нателашвили сказал, что за «постыдным ультиматумом» – документом, который по инициативе председателя Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля подписала часть оппозиции, согласившаяся работать в парламенте, стоит именно Келли Дегнан.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Анри Оханашвили осудил это заявление, сказав, что оно «отвечает интересам России».

По его словам, оппозиция во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили «регулярно атакует представителей стран, которые являются стратегическими партнерами Грузии».

«Это пропорционально нападкам на США и других партнеров Грузии», – отметил представитель правящей партии.



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