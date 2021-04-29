 

Пашинян обвинил Баку в невыполнении обязательств по возвращению военнопленных

29.04.2021, 9:28, Новости дня
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Азербайджан не выполняет обязательств по возвращению армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, это становится вопросом международной повестки, сообщил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян заявил, что «Азербайджан не выполняет свои обязательства по возвращению наших военнопленных и других удерживаемых лиц», передает ТАСС.

«Можем констатировать, что этот факт становится вопросом международной повестки. Хочу подчеркнуть, что ЕС вчера вечером сделал важное заявление, отметив, что Азербайджан должен возвращать всех пленных лиц независимо от обстоятельств их пленения. Международная активность по этому вопросу в последнее время возросла», – добавил он.

При этом еще в марте Азербайджан заявил о передаче Армении всех военнопленных.

В начале Апреля Алиев заявлял о возможности заключения мирного соглашения с Арменией.



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