 

“Нейтрализовать руководство”: готовившие покушение на Лукашенко раскрыли три задачи своего заговора

29.04.2021, 9:22, Разное
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Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заговорщиками руководили власти США. По словам главы государства, их план предполагал не менее трёх сценариев его ликвидации и на это якобы было выделено 10 миллионов долларов.

В эфире одного из белорусских телеканалов на днях показали документальный фильм о покушении на белорусского лидера. В нём содержались кадры с признанием и допросами участников заговора: лидера партии “Белорусский Народный Фронт” Григория Костусёва, имеющего двойное гражданство юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты.

На одной из видеозаписи Зенкович, признавая свою вину, рассказал, что план преследовал три основных цели. Во-первых, злоумышленники хотели “нейтрализовать руководство” Белоруссии путём убийства, ареста или ограничения передвижения. Второй задачей было заблокировать работу подразделений, которые могли помешать заговорщикам. И наконец, преступники намеревались занять некие символические объекты. Федута, в свою очередь, добавил, что допускалось также временное отключение интернета в стране занятие некоторых учреждений – офисов СМИ и узлов связи, пишет Life.ru.

Комментируя попытку покушения, Александр Лукашенко выразил своё недоумение действиями руководства США. Он также пообещал начать “страшную резню” в случае если его дети подвергнутся нападению.



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