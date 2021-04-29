 

Для улучшения демографии Онищенко требует заблокировать ролики Эрика Давидыча

29.04.2021, 8:43, Разное
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Депутат и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко выступил на заседании Госдумы с заявлением о неизбежном снижении роста рождаемости по причине повсеместного размещения роликов Эрика Давидыча перед фильмами на популярном сайте PornHub.

– Я хочу обратить ваше внимание к проблеме, которую многие почему-то стараются игнорировать. Эта проблема касается всего половозрелого населения страны. Человек, значит, после тяжелого рабочего дня, возвращается домой, садится за экран посмотреть фильм и приятно провести вечер. В итоге, что он видит? Да практически перед каждым фильмом рекламу с лицом Эрика Давидыча. Извините, но это уже ни в какие ворота не лезет. Это настоящий сексуальный геноцид против мужского и женского населения страны. Я вам ответственно заявляю, от таких роликов, мы кроме спада рождаемости ничего не получим, — заявил Геннадий Онищенко.

По словам депутата, ролики следует заблокировать Роскомнадзором, а самого Эрика Давидыча привлечь к ответственности по статье за преступление против основ конституционного строя и безопасности государства. Соответствующие заявления уже поданы в РКН и Генеральную прокуратуру РФ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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