 

Бананы, лук и чеснок полезны для психического здоровья

29.04.2021, 8:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британские исследователи изучили влияние пищевых продуктов на состояние организма. Как оказалось, лук, чеснок и бананы полезно употреблять для укрепления психического здоровья.
Как известно, полноценное функционирование органов и систем человека во многом зависит от рациона. Те или иные овощи, фрукты, другие продукты, способны укрепить организм. Британские исследователи из Университета графства Суррей рассказали о наиболее полезной для психического здоровья пище.

В ходе работы исследователи привлекли группу волонтеров возрастом от 18 до 25 лет. После четырехнедельного эксперимента с добавлением в рацион чеснока, лука и бананов у добровольцев снизился уровень тревожности. В результате исследования сотрудники научного учреждения выявили положительный эффект от употребления галактоолигосахаридов.

К ним относятся такие овощи, как лук и чеснок, а также банан. Сладкий тропический фрукт полезно съедать на десерт, луковицы и чеснок станут отличным ингредиентом как первых блюд, так и гарниров. При этом их регулярное добавление в меню поможет и работе желудочно-кишечного тракта, что было также подтверждено анализами микробиома ЖКТ.

Источник: www.ferra.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.11 / “Я ощущала вашу любовь”: Дарья Донцова сообщила об излечении от COVID-19

04.03 / Путин поддерживает более активное участие волонтеров в политике

13.03 / СМИ: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений

01.04 / Мнение: Грани левого и либерализм

22.10 / Валентина Легкоступова оказалась не первой умершей возлюбленной Юрия Фирсова

31.07 / Инсайдер о браке Ким Кардашьян и Канье Уэста: “Они уже год живут раздельно”

05.02 / В Петербурге наградили ФГУП «Охрана» Росгвардии

04.03 / “Преодолеть устойчивость бактерий к антибиотикам”: Российские ученые изучили свойства инновационного антибиотика

27.01 / Из Москвы собрались выселить бобров

29.01 / В Швейцарии раздавили бульдозерами 2 тонны российских молокосодержащих сыров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика