Бананы, лук и чеснок полезны для психического здоровья

Британские исследователи изучили влияние пищевых продуктов на состояние организма. Как оказалось, лук, чеснок и бананы полезно употреблять для укрепления психического здоровья.

Как известно, полноценное функционирование органов и систем человека во многом зависит от рациона. Те или иные овощи, фрукты, другие продукты, способны укрепить организм. Британские исследователи из Университета графства Суррей рассказали о наиболее полезной для психического здоровья пище.

В ходе работы исследователи привлекли группу волонтеров возрастом от 18 до 25 лет. После четырехнедельного эксперимента с добавлением в рацион чеснока, лука и бананов у добровольцев снизился уровень тревожности. В результате исследования сотрудники научного учреждения выявили положительный эффект от употребления галактоолигосахаридов.

К ним относятся такие овощи, как лук и чеснок, а также банан. Сладкий тропический фрукт полезно съедать на десерт, луковицы и чеснок станут отличным ингредиентом как первых блюд, так и гарниров. При этом их регулярное добавление в меню поможет и работе желудочно-кишечного тракта, что было также подтверждено анализами микробиома ЖКТ.

Источник: www.ferra.ru