 

Манукян оправдался после критики Бузовой артистов с «нарисованным прессом»

29.04.2021, 8:42, Разное
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Ольга Бузова высказалась по поводу того, что многие знаменитости ищут легкие пути для того, чтобы привести свое тело в нормальную форму. Она раскритиковала артистов с «нарисованным прессом», после чего в Сети свою липосакцию пришлось объяснить Давиду Манукяну.
Певица выступила против пластических операций, так как подобного рода вмешательства она не приветствует. Кроме этого, Ольгу Бузову бесит тот факт, что звезды после этого еще хвастаются своим телом. Артистка не понимает, «как можно любоваться собой, если ты знаешь, что это заслуга не твоя, а врачей». Вскоре после того, как экс-ведущая «ДОМа-2» высказала свое мнение, в Сети появилась информация о пластической операции ее бывшего возлюбленного. Стало известно, что 28-летний Давид Манукян в частной клинике сделал абдоминопластику и липосакцию.

Многие подписчики начали критиковать блогера за такое решение и не желание приводить себя в форму с помощью спорта. Однако Дава признался, что операция была вынужденной мерой. Экс-возлюбленный Ольги Бузовой раньше мог похвастаться подтянутым телом, но у него произошел гормональный сбой. На животе образовался фиброз, который представляет собой деформацию внутренних жировых тканей. Избавиться от него, как отметил Давид Манукян, можно было только с помощью пластического хирурга.



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