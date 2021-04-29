 

Асмус рассказала, что после свадьбы с Харламовым пошла есть курицу с картошкой

29.04.2021, 8:42, Разное
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Популярная российская актриса Кристина Асмус рассказала, как после свадьбы с Гариком Харламовым отправилась ресторан есть картошку с курицей. Никакой пышной вечеринки по случаю бракосочетания знаменитости не устраивали. Этой информацией звезда фильма «Текст» поделилась в социальной сети Instagram.
Асмус продолжает делиться впечатлениями от своей масштабной вечеринки, которая прошла по случаю ее 33-летия. Мероприятие состоялось 14 апреля в Москве. По словам знаменитости, праздник прошел гораздо лучше, нежели свадьба. Асмус и Харламов просто расписались в ЗАГСе и отправились на скромный ужин.

Актриса не хотела праздновать и день рождения, но ее пиар-агенту написали менеджеры из агентства по организации мероприятий. Тогда она подумала, что можно устроить вечеринку, которая в итоге получилась знатной. Асмус осталась довольна своим праздником, к тому же свои положительные отзывы о дне рождении актрисы продолжают оставлять ее гости.

На мероприятии присутствовали Иван Охлобыстин, Александр Петров, Наталья Рудова, Михаил Галустян. Кристина Асмус за вечер сменила два наряда. Она выбрала эффектные платья красного и черного цвета. Многие заметили, что на празднике экс-жены не присутствовал Гарик Харламов. После развода пара осталась в приятельских отношениях. Сама же Асмус объяснила это тем, что комик в тот день плохо себя чувствовал.



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