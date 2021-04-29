США не стремятся к эскалации конфликта с Россией, но ее агрессивные действия повлекут ответ – Байден

По словам Байдена, он дал понять президенту России Владимиру Путину, что США не стремятся к напряженности в двусторонних отношениях.

“Я прямо и соразмерно ответил на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес. Они сделали и то и другое”, – подчеркнул глава Белого дома.

Москва и Вашингтон также могут сотрудничать, если это “отвечает их взаимным интересам”, отметил Байден. В этой связи он вспомнил продление на пять лет действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией (СНВ-III).

“Мы продлили новый договор по ядерным вооружениям и также работаем над преодолением климатического кризиса”, – указал американский лидер.

Байден добавил, что выполнил обязательство созвать климатический саммит с участием Китая, России, Индии и стран Европейского союза в первые 100 дней своего президентства.

Контекст:Байден в интервью ABC News 17 марта назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. После этого начался новый виток кризиса в российско-американских отношениях.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности. В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”.

Кроме этого, минфин США 2 марта ввел санкции против ряда чиновников силовых ведомств России из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, и исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.

С 18 марта министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против России из-за применения химического оружия против Навального. США ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, чтобы не допустить Россию “к американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия”. До 1 сентября ограничения не будут распространяться на товары для гражданской авиации и космическую отрасль.

15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме. Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве. Также в РФ начали формировать список “недружественных стран”, которым запрещено нанимать граждан РФ для работы в дипломатических представительствах. В нем фигурируют США.

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