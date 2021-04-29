В Украине каждый пятый ребенок не получил необходимых прививок – ВОЗ

Он отметил, что эти дети остались незащищенными из-за неполной вакцинации.

“Мы знаем, что около 20% не получили полную защиту”, – сказал Хабихт.

По его словам, эта цифра может значительно возрасти, поскольку в период пандемии изменились условия рутинной вакцинации. Эксперт призвал, несмотря на внимание к вакцинации от COVID-19, обращать внимание на рутинную иммунизацию детей и подростков.

Центр общественного здоровья Минздрава 29 января сообщил, что несмотря на вызовы пандемии, в Украине удалось достичь стабильного охвата прививками на уровне 80%.

“Из-за введения карантина в первой половине 2020 года значительно ухудшились показатели иммунизации. Но к концу года удалось наверстать пропущенные прививки детей по возрасту и достичь уровня 2019 года”, – сказано в релизе.

По данным ЦОЗ, есть спад в вакцинации против дифтерии и столбняка среди детей шести и 16 лет, а также взрослых. Взрослым необходима ревакцинация от дифтерии и столбняка каждые 10 лет.

В центре подчеркнули, что для формирования коллективного иммунитета необходим охват прививками 95% населения.

“Вакцинация – единственный способ защититься от потенциально смертельных недугов и избежать дополнительных нагрузок и на здоровье людей, и на систему здравоохранения в целом. Ежегодно вакцинация спасает 2–3 млн человек во всем мире от опасных заболеваний и ежегодно предотвращает 1,5 млн летальных случаев вследствие инфекционных болезней”, – напомнили в Минздраве.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинацию против десяти заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита. Вакцины от этих заболеваний бесплатны для украинцев, их закупают за счет государства.

С 2022 года в календарь прививок планируют включить вакцину против пневмококковой инфекции. Об этом 4 августа 2020 года рассказал замминистра здравоохранения Украины, главный санврач Виктор Ляшко.

—