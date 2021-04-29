28 апреля на Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

“28 апреля было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, […] в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики также открывали огонь в районе населенных пунктов Красногоровка (из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов), Катериновка (из минометов калибра 120 мм, стрелкового оружия, ручных станковых и станковых противотанковых гранатометов).

Огонь также открывали возле Гнутово (из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов), Светлодарска (из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов), Авдеевки (из станковых противотанковых гранатометов), Золотого-4 (из ручных противотанковых гранатометов), Зайцево (из стрелкового оружия).

“Недалеко от Водяного российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, – отметили в пресс-центре.

Вооруженные силы Украины открывали ответный огонь.

29 апреля на 7.00 боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщили в штабе ООС.

“Недалеко от населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Павлополя – еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет”, – подчеркнули в пресс-центре штаба.

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Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.

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