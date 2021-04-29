Пожизненное декларирование, только безналичный расчет, уголовная ответственность за незаконный лоббизм. Гордон предложил план деолигархизации Украины

Журналист напомнил, что перед президентскими выборами 2019 года взял интервью у Зеленского, во время беседы они в том числе говорили о деолигархизации. Гордон тогда сказал, что, по его мнению, на второй день после вступления в должность новый глава государства должен собрать всех олигархов и заявить им: “Господа олигархи, ваше время вышло. Все, что вы наворовали, или заработали, или еще каким-то путем взяли, неприкосновенно. Но с завтрашнего дня мы начинаем жить по-новому, правила для всех одинаковые, мы их расписываем и вы их придерживаетесь. Если вы нарушаете закон, идете в тюрьму. При этом надо им сказать, что государство ничего у них не забирает”. Зеленский поддержал идею и ответил, что такой разговор президент должен провести не на второй, а в первый день на посту.

“Прошло два года. Насколько я знаю, встречи с олигархам не было. Вот так, чтобы их усадили за стол и объяснили политику партии, как теперь надо жить. Прошло, повторяю, два года. Смеркалось…” – возмутился журналист.

Он подчеркнул, что олигархи являются прямым следствием коррумпированной власти.

“Без коррумпированной власти олигархов не будет. При этом главные олигархи заседают во власти. Это люди, которые пришли во власть, условно говоря, бомжами по сравнению с тем, кем они стали во власти. Ушли миллионерами и миллиардерами”, – сказал Гордон.

В качестве примеров он привел бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, беглого экс-президента Виктора Януковича и экс-президента, народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко.

“Виктор Федорович Янукович. Он миллиардер, супермиллиардер. Откуда он взял эти бабки? Почему он стал олигархом? Коррупция! Он что, пришел богатым человеком во власть? Директором автобазы. А еще раньше берем – Павел Иванович Лазаренко. Директор совхоза, извините. А какие миллионы у человека оказались? Петр Алексеевич Порошенко. Он что, во власть пришел богатым человеком? Он ходил с золотой фиксой во рту, это было все его богатство – в зубе. Стал очень богатым человеком. Откуда деньги? Коррупция! Это не бизнес”.

Журналист перечислил необходимые решения, без которых, по его мнению, невозможно провести деолигархизацию в Украине. Среди них – увеличение зарплат чиновникам, чтобы у них не было соблазна незаконно получать деньги от бизнеса, и судебная реформа.

“Честный и справедливый суд – это самое главное. Это самое главное в любой цивилизованной демократической стране. И этот суд – не заседания СНБО или фракции в парламенте. У нас СНБО стал подменять суд, это опасно”, – сказал журналист, подчеркнув, что честные и независимые суды – это “гарантия справедливости и гарантия, что инвесторы придут в Украину”.

Кроме того, считает Гордон, в рамках деолигархизации в Украине нужно обеспечить неприкасаемость и независимость журналистов и СМИ, чтобы на их редакционную политику не влияли “ни президент, ни премьер, ни олигархи, ни спонсоры”. Журналистов, по его мнению, можно наделить “полномочиями общественных расследователей”, чтобы “каждую крысу, которая берет у власти деньги, которая зарабатывает на власти, вытащить из ее уютного подвала и показать”.

Журналист также предложил внести изменения в законодательство о декларировании и обязать политиков и чиновников, которые занимают высокие должности, отчитываться об имуществе до конца жизни.

“Декларирование в том виде, которое есть сейчас, не решило всех проблем. Если ты стал президентом, министром или депутатом, ты должен до конца жизни заполнять декларацию. До конца жизни, а не прошел год после отставки – и забыли. Потому что через год чиновники становятся собственниками вилл, заводов, яхт, все их родственники тоже становятся сказочно богатыми. То есть нужно менять закон о декларировании, – убежден Гордон. – Еще один пункт закона: нардепы и члены Кабмина имеют право рассчитываться только в безналичной форме. Любой, у кого они берут или кому дают наличные деньги, несет ответственность вплоть до тюрьмы… Им же нечего скрывать, они все задекларировали!”

Среди других инициатив журналиста – введение ответственности за незаконный лоббизм и влияние бизнеса на партии и отдельных депутатов.

“Если депутат имеет бизнес-интерес и продвигает его через голосование за тот или иной закон, – все, уголовная ответственность! Потому что это коррупция. Или принимайте честный закон о лоббизме, как в Америке. Тогда регистрируем официально лоббистов и показываем, сколько денег они платят… Если бизнес имеет в собственности политические партии, если бизнес покупает политические партии, а депутаты и партии продаются, такие депутаты лишаются мандатов и им надо запретить баллотироваться. То же самое про всех высших лиц во власти”, – сказал журналист.

При этом Гордон опасается, что на самом деле закон о деолигархизации могут использовать для того, чтобы разорить одних олигархов и сделать олигархами тех, кто ими пока не является.

“У меня есть опасения, что очень нужный закон о деолигархизации, крайне нужный, может быть использован для того, чтобы пощипать одних олигархов и сделать олигархами других, которые в политике недавно. Поэтому мы должны за этим следить, смотреть в оба и добиваться того, чтобы олигархов в стране больше не было. Нам не нужны олигархи, нам нужны бизнесмены, которые работают в рамках украинского закона и платят налоги”, – резюмировал он.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Контекст:Зеленский был избран президентом в 2019 году. До политической карьеры он работал в студии “Квартал 95”, чьи программы выходили на телеканале “1+1”. Основным владельцем телеканала является Игорь Коломойский, и некоторые эксперты отмечали, что бизнесмен может оказывать влияние на главу государства. Сам президент неоднократно заявлял, что у него нет никаких особых отношений с Коломойским.

В 2020 году Зеленский сказал, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года Зеленский заявил, что предложил Совету нацбезопасности и обороны, Офису президента и Антимонопольному комитету разработать “фундаментальный законопроект о статусе олигарха”. По его словам, законопроект определит, “что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов”.

Согласно результатам опроса, который Украинский институт будущего провел 9–18 апреля, 61% украинцев скорее или однозначно не верят, что деолигархизация, которую объявил Зеленский, является настоящей борьбой с олигархами. Верят в деолигархизацию 27% опрошенных.

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