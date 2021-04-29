Роскачество проверило сливочные сосиски

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29.04.2021, 8:34, Новости дня
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Роскачество проверило отечественные сливочные сосиски, выявив нарушения по безопасности в четверти исследованной продукции, а в одном из товаров даже не оказалось говядины, говорится в сообщении организации.

Эксперты Роскачества исследовали продукцию 20 российских марок из Белгородской, Новосибирской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Москвы по 145 показателям качества и безопасности. «Четверть исследованной продукции с нарушениями по безопасности. Один из товаров – фальсификат: в нем не оказалось говядины», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Организация обращает внимание, что согласно ГОСТу, при изготовлении сливочных сосисок должно использоваться не менее 50% говядины, 20% свинины и сливки, а для молочных сосисок – требуется больше свинины. Из шести образцов, изготовленных по такому ГОСТу, в составе одной торговой марки ДНК крупного рогатого скота не обнаружено – только ДНК свиньи.

Кроме того, в одной торговой марке были обнаружены клостридии, являющиеся возбудителями ботулизма, в трех торговых марках установлены превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ), что указывает на возможное несоблюдение условий хранения и плохое санитарное состояние самого производства. В шести образцах присутствовал крахмал: его наличие не допускается ГОСТом, отмечает Роскачество.

Эксперты также сопоставили цену сливочных сосисок с количеством в них говядины, но взаимосвязи в этих значениях не увидели. «Высокая цена на продукт еще не определяет в нем содержания дорогостоящего ингредиента – говядины. Кроме того, большинство производителей кладут в фарш именно говядину и не переходят на использование более дешевого мяса птицы», – говорится в сообщении.

Ранее Роскачество обнаружило кишечную палочку в обезжиренном твороге.



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